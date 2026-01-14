Inicia Jornada de Vacunación en Mascotas Contra la Rabia en Tamaulipas

La Secretaría de Salud en Tamaulipas aplicará más de 300 mil dosis a perros y gatos, domésticos y callejeros. La primera fase será en Ciudad Victoria y municipios cercanos, para después cubrir todo el estado.

La jornada, en coordinación con IMSS-Bienestar, se realizará en Centros de Salud y mediante recorridos casa por casa. Concluirá en mayo y busca prevenir la rabia y proteger a la población.

inicia Jornada de Vacunación en Perros y Gatos en Tamaulipas. Foto: N+

En 2025 se aplicaron 203 mil vacunas y se registraron más de 3 mil agresiones por animales.

Importancia de Vacunar a las Mascotas

La vacunación de perros y gatos domésticos es una medida fundamental para prevenir enfermedades como la rabia, una zoonosis que puede transmitirse a los seres humanos y que representa un riesgo para la salud pública. Mantener al día el esquema de vacunación protege no solo a las mascotas, sino también a las familias y a la comunidad en general, al reducir la circulación del virus y prevenir brotes.

Además, la inmunización contribuye al bienestar animal, evita complicaciones graves de salud y disminuye el número de agresiones asociadas a animales enfermos. Las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación oportuna es una acción preventiva, gratuita y segura que fortalece la protección colectiva y fomenta la tenencia responsable de mascotas.

