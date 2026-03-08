Inicia Marcha del 8M en Matamoros y Reynosa Hoy 8 de Marzo de 2026

Colectivos feministas y grupos de mujeres participan este domingo 8 de marzo de 2026 en marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer en los municipios de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Las movilizaciones forman parte de las actividades del llamado 8M, una fecha en la que se visibiliza la lucha por los derechos de las mujeres y la exigencia de justicia ante la violencia de género.

Durante la jornada, contingentes integrados por activistas, estudiantes, familiares de víctimas y ciudadanos recorren algunas de las principales calles de ambas ciudades, portando pancartas y consignas para exigir igualdad, seguridad y atención a los casos de feminicidio y desaparición.

Inicia la Marcha 8M en Reynosa por el Día Internacional de la Mujer

Estas movilizaciones se realizan de manera simultánea en distintas ciudades del país, donde colectivos feministas convocan a marchas, concentraciones y diversas actividades para recordar a víctimas de violencia y reiterar las demandas por una vida libre de violencia para las mujeres.

