Aseguran Armas y Equipo Táctico Luego de Ataque a Guardia Estatal en Nuevo Laredo

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo, armamento y equipo táctico luego de repeler una agresión de civiles armados durante un recorrido de vigilancia en la colonia Infonavit Benito Juárez, en Nuevo Laredo.

Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles 22 de octubre de 2025, mientras el convoy realizaba rondines sobre la calle Francisco Arce. Los agentes observaron tres camionetas tipo pick-up, dos de color negro y una blanca, en las que viajaban entre diez y catorce hombres.

Aseguran Una Camioneta y Armas en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

Al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y abrieron fuego contra las unidades, además de lanzar artefactos conocidos como poncha llantas para impedir su persecución.

Elementos de la Guardia Estatal Desplegaron Operativo por la Zona

Después de la agresión, el personal de la Guardia Estatal realizó un despliegue en las calles cercanas y aseguraron un vehículo color negro, que fue abandonado en la zona. En el interior se localizaron dos armas largas calibre.223 con sus cargadores, diez cargadores adicionales, así como dos chalecos tácticos y dos cascos.

El material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado Tamaulipas a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Dos Hombres Sin Vida Fueron Localizados Sobre el Libramiento Poniente

