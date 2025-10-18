Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

Autoridades acudieron a la colonia Francisco Villa tras el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre la avenida Revolución con General Mateo Almanza.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.

Hallazgo de Cuerpo en Reynosa Moviliza a las Autoridades. Foto: N+

Noticia Relacionada: Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX

Autoridades Resguardan la Zona de Hallazgo en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

El área permanece resguardada mientras continúan las investigaciones por parte de las corporaciones que atendieron el reporte.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre la Av Revolución con General Mateo Almanza, en la colonia Francisco Villa de #Reynosa.



Fiscalía General de Justicia del Estado, lleva a cabo las diligencias… pic.twitter.com/yDMW5dw9eP — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025

Historias Recomendadas: