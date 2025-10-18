Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa
N+ Tamaulipas
Autoridades de la Fiscalía en Tamaulipas atienden el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre Av. Revolución en la colonia Francisco Villa de Reynosa.
Autoridades acudieron a la colonia Francisco Villa tras el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre la avenida Revolución con General Mateo Almanza.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.
Autoridades Resguardan la Zona de Hallazgo en la Colonia Francisco Villa de Reynosa
El área permanece resguardada mientras continúan las investigaciones por parte de las corporaciones que atendieron el reporte.
