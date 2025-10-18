Inicio Tamaulipas Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

|

N+ Tamaulipas

-

Autoridades de la Fiscalía en Tamaulipas atienden el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre Av. Revolución en la colonia Francisco Villa de Reynosa.

Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa de Reynosa. Foto: N+

COMPARTE:

Autoridades acudieron a la colonia Francisco Villa tras el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre la avenida Revolución con General Mateo Almanza.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.

Hallazgo de Cuerpo en Reynosa Moviliza a las Autoridades. Foto: N+

Noticia Relacionada: Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX

Autoridades Resguardan la Zona de Hallazgo en la Colonia Francisco Villa de Reynosa

El área permanece resguardada mientras continúan las investigaciones por parte de las corporaciones que atendieron el reporte.

Historias Recomendadas: 

Inseguridad en Tamaulipas
Inicio Tamaulipas Inseguridad reynosa hallan cuerpo en estado de descomposicion en la colonia francisco villa