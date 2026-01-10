Investigan Ataque con Arma Blanca Contra un Perro en Matamoros
Un perro fue localizado con graves heridas provocadas por un objeto punzocortante en un fraccionamiento de Matamoros.
Un nuevo caso de presunto maltrato animal fue reportado en el fraccionamiento Campestre del Río 2, en Matamoros, donde un perro fue localizado con lesiones graves provocadas por un objeto punzocortante.
El reporte fue atendido por Iván Rescata, quien confirmó que el animal presentaba heridas a la altura del codillo y la caja torácica, lo que le ocasionó una importante pérdida de sangre.
Perro Atacado en Matamoros Permanece Bajo Observación
El perro recibe atención médica de emergencia, incluyendo la aplicación de líquidos intravenosos, y permanece bajo observación. De acuerdo con el rescatista su estado de salud es reservado.
Defensores de animales reiteraron el llamado a denunciar cualquier acto de maltrato animal, al tratarse de un delito que puede ser sancionado por la ley.
