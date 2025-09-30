Investigan Presunto Caso de Acoso a Menor de Seis Años en Baño de Primaria en Tampico

Una madre de familia denunció que desde el pasado 19 de septiembre de 2025 tuvo conocimiento de que su hijo fue víctima de presuntos tocamientos por parte de un alumno dentro de la escuela Isauro Alfaro, ubicada en la colonia Revolución Verde, en el municipio de Tampico.

De acuerdo a la versión, el día 20 de septiembre se le informó a la directora del plantel sobre lo sucedido; sin embargo, la autoridad escolar no ha tomado cartas en el asunto ni ha respondido a la petición de instalar cámaras de videovigilancia frente a los baños, lugar donde aparentemente se habría presentado la situación.

Investigan Presunto Caso de Acoso en Escuela Primaria de Tampico. Foto: N+

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

DIF Tampico y CREDE se Pronuncian Ante Caso de Presunto Acoso en Primaria

Después de que una madre de familia expusiera el caso donde aparentemente un alumno de cuarto grado realizó tocamientos indebidos a otro alumno de primer grado dentro de la Primaria Isauro Alfaro Otero ubicada en la zona norte de Tampico, ante la situación autoridades como el Sistema DIF a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Comisión de Derechos Humanos y CREDE Tampico ya intervinieron en el caso.

Pese a la situación ambos menores continúan asistiendo a clases de manera regular, lo que genera inquietud en la comunidad escolar, como medida preventiva algunos padres de familia han comenzado a organizar guardias en los baños del plantel con el fin de vigilar y evitar que ocurran nuevamente incidentes similares.

Caso de Presunto Acoso a Menor de Edad en Primaria de Tampico. Foto: N+

Cabe destacar que esa zona fue donde aparentemente ocurrieron los hechos, por ellos se han instalado cámaras frente a los baños y en otras áreas.

Las autoridades educativas reiteraron que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos correspondientes y bajo la supervisión de las instalaciones competentes

Autoridades Investigan Caso de Presunto Acoso en Baños de Primaria en Tampico

Historias Recomendadas: