Investigan Cuatro Casos de Presunto Abuso en Primarias de Tamaulipas

Se confirmaron cuatro casos de presuntos agresores sexuales en escuelas primarias de la frontera, actualmente investigados por la Fiscalía Especializada en Abusos contra Menores.

Los casos ocurrieron en:

Nuevo Laredo (1)

Reynosa (2)

Matamoros (1)

Tras esto, se activó el protocolo nacional de protección a menores, alineado con el de Tamaulipas. En el análisis participaron varias dependencias estatales, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, SIPINNA, la Subsecretaría de Educación Básica y el área jurídica.

La Secretaría de Educación anunció que aplicará filtros más estrictos para contratar maestros, incluyendo nuevas pruebas psicométricas, con el fin de reforzar la seguridad en las escuelas.

Aunque los procesos siguen siendo confidenciales, la autoridad reconoció que estos casos muestran la necesidad de mejorar la vigilancia y prevención, especialmente en escuelas de nivel básico.

Noticia relacionada: Detienen en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, Operador Financiero del Cártel del Golfo

Fiscalía Especializada en Abuso Contra Menores realiza investigaciones

El secretario de educación, Miguel Ángel Valdez García, señaló que la Fiscalía Especializada en Abuso Contra Menores ya está realizando las investigaciones correspondientes.

Estuvimos reunidos la secretaría general de gobierno, el SIPINA, secretaría de educación básica, y el jurídico, se aplica el protocolo, proceden las investigaciones ya por parte de la Fiscalía Especializada en Abuso Contra Menores Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación

El funcionario estatal indicó que los maestros que aspiran a estar frente a grupo, además de presentar su examen para obtener una plaza, tienen que aprobar un test psicométrico.

Si claro, la verdad es que siempre los egresados de la normal a parte del examen para las plazas, en las supervisiones escolares hacen otro tipo de test psicométrico, pero bueno lo que pide el protocolo es que se actúe en consecuencia, que se revisen bien los casos Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación

Historias recomendadas:

KRRC