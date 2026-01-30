Jornada de Vacunación Drive-Thru en Nuevo Laredo Este Sábado. ¿Dónde me Puedo Vacunar?

Este próximo sábado 31 de enero de 2026 regresa nuevamente la Jornada de Vacunación contra la influenza, covid y neumococo, mediante la modalidad del drive-thru, que es recibir la vacuna sin bajarse de su vehículo.

Será la Dirección de Salud Municipal quien llevará a cabo esta inmunización en el Monumento a los Fundadores, situado en el crucero de la Avenida Guerrero entre Maclovio Herrera y Héroe de Nacataz en el centro de Nuevo Laredo, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

Para esta campaña se estará haciendo énfasis en el lema “Cuidar tu salud hoy hace la diferencia”, al estar aplicando las vacunas contra la influenza y COVID-19 a partir de los 6 meses de edad, así como neumococo para personas mayores de 50 años.

Además, en esta ocasión está invitando a la población para que se sume a esta jornada donde podrán aprovechar también para conocer su nivel de glucosa a través de pruebas de hemoglobina glucosilada, estudio que les permitirá conocer el comportamiento de la glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses.

Esta jornada les permitirá vacunarse de forma rápida y segura, quedando protegidos durante esta temporada invernal, que es cuando más se presentan problemas respiratorios, de rinofaringitis, amigdalitis, asmáticos, alergias, entre otros padecimientos que suelen aparecer en esta época.

Mantienen Control Epidemiológico en Nuevo Laredo

Con el lema "¡Vacunarte es cuidarte y cuidar a los demás!", es como la Clínica Agosto 12 del ISSSTE en el municipio de Nuevo Laredo mantiene un control epidemiológico al no registrar incremento de hospitalizaciones a pesar de las bajas temperaturas que se han estado presentando en la ciudad.

Clínica del ISSSTE en Nuevo Laredo Mantiene Programa de Vacunación. Foto: N+

Afortunadamente, las campañas de vacunación contra la influenza, covid-19 y neumococo han sido de gran beneficio para la población, llevando a la fecha más de 4 mil vacunas aplicadas.

Debido al clima tan agresivo que se ha estado registrando en el municipio, el hospital cuenta con su módulo de vacunación al interior en un horario de 8:30 a 12:00 h y de las 14 a las 18 horas de lunes a viernes.

