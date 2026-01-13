Realizan Pasillo de Aplausos Para Despedir a Joven Donante de Órganos en Tampico

La primera procuración multiorgánica del año se realizó en el Hospital General Regional No. 6 de Ciudad Madero, luego de que un joven originario de Tampico perdiera la vida a causa de una encefalopatía isquémica y, conforme a su voluntad expresada en vida, sus órganos fueran donados para beneficiar a otras personas.

Previo a la cirugía, médicos, familiares y pacientes del hospital participaron en un pasillo de aplausos como forma de despedida y reconocimiento al donante, un momento que fue descrito como emotivo por quienes estuvieron presentes.

Donación de Órganos en Tamaulipas son Trasladados a Otras Regiones de México

De acuerdo con información médica, la donación incluyó dos riñones, dos córneas y piel, órganos y tejidos que fueron destinados a pacientes que se encontraban en lista de espera en distintos puntos del país. Los riñones fueron trasladados a una unidad médica en Nuevo León, mientras que las córneas fueron enviadas a un hospital de la Ciudad de México.

La coordinación entre equipos médicos permitió que la procuración y el traslado se realizaran en tiempos adecuados, con el objetivo de preservar la viabilidad de los órganos y facilitar los procedimientos de trasplante.

Este acto permitió mejorar las condiciones de vida de varias personas que enfrentaban enfermedades graves, y dejó un testimonio del impacto que puede tener la decisión de donar órganos. La historia del joven donante quedó marcada por el agradecimiento de quienes recibieron una nueva oportunidad de seguir adelante.

¿Qué es una Procuración Multiorgánica?

La procuración multiorgánica es el proceso médico mediante el cual se obtienen de una persona fallecida, con diagnóstico de muerte cerebral y consentimiento previo o familiar, varios órganos y tejidos que pueden ser trasplantados a distintos pacientes. Este procedimiento se realiza bajo estrictos protocolos clínicos y legales, con el objetivo de conservar la viabilidad de los órganos y permitir que beneficien a personas que se encuentran en lista de espera.

