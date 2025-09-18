Obrero Muere por Descarga Eléctrica en Matamoros Luego de Fuertes Lluvias

Fue en horas de la mañana cuando se reportó a los números de emergencia sobre un hombre tirado en el suelo frente a una tienda de autoservicio en Matamoros, Tamaulipas.

Un empleado de maquiladora de aproximadamente 24 años de edad, falleció alrededor de las 7:00 de la mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025 debido a una descarga eléctrica en el fraccionamiento Molinos del Rey.

Joven Sufre Descarga Eléctrica y Muere en Fracc. Molinos del Rey. Foto: N+

Noticia Relacionada: Reportan a Dos Menores Pidiendo Dinero Bajo la Lluvia en Matamoros

El joven, vestía pantalón corto y sandalias para salir de su hogar rumbo a su lugar de trabajo y es que debido a las fuertes lluvias registradas en Matamoros durante las últimas horas, varios sectores se han visto afectados mostrando algún nivel de inundación.

Al lugar del deceso, llegó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad para suspender el servicio, mientras que peritos especializados se encargaban de retirar el cuerpo de Paulo Gerardo, como fue identificado el hoy occiso.

Cuadrilla de CFE Acudió al Lugar para Suspender el Servicio de Luz. Foto: N+

El fraccionamiento Molinos del Rey en Matamoros tiene líneas de electricidad subterráneas y debido a las inundaciones repentinas el agua pudo estar cargada de energía.

Pronóstico del Tiempo Hoy Jueves Indica Más Lluvia en Tamaulipas

El pronóstico del tiempo en Tamaulipas indica que para este jueves 18 de septiembre de 2025 es similar al de las últimas horas, y es que se espera un aproximado de 40 % a 60 % de probabilidad de lluvias, por lo que con el acumulado ya registrado, podría generar más inundaciones en sectores vulnerables de la ciudad.

Historias Recomendadas: