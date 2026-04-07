Juez Ordena Desbloquear Cuentas de Tomás "Y" Exgobernador de Tamaulipas

Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberar las cuentas bancarias del exgobernador Tomás "Y", las cuales permanecían bloqueadas desde 2019.

La resolución se fundamenta en que el congelamiento no se originó a partir de una solicitud internacional, requisito legal vigente en ese momento. Aunque la Suprema Corte modificó recientemente este criterio, el fallo deberá acatarse, ya que fue emitido previo a dicho cambio.

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¿Quién es Tomás "Y" y por qué fue Detenido?

Tomás "Y" gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, cuyo nombre quedó marcado por investigaciones de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante y después de su mandato, autoridades de México y Estados Unidos lo señalaron por presuntamente recibir sobornos de grupos del narcotráfico a cambio de facilitar operaciones y brindar protección. También fue acusado de utilizar prestanombres para adquirir propiedades en México y Estados Unidos con recursos ilícitos.

En 2012 comenzaron formalmente las acusaciones en su contra en EUA, lo que lo llevó a convertirse en prófugo. Fue detenido en 2017 en Florence, Italia, y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2018.

En 2021, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante una corte estadounidense. Como resultado, en 2023 fue sentenciado a nueve años de prisión.

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