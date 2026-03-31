Aseguran 12 Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal y Vinculan a Proceso a Detenido en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de Control vinculación a proceso contra Albento "N", por su probable participación en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a Albento "N", quien fue aprehendido en el puesto de seguridad militar, en la carretera federal Victoria-Monterrey en Oyama, municipio de Hidalgo en Tamaulipas; en donde las autoridades le aseguraron un tractocamión y un semirremolque que contenía aproximadamente 12 mil litros de hidrocarburo.

FGR Decomisa Hidrocarburo en Tractocamiones y un Inmueble en Reynosa, Tamaulipas

La persona detenida, el vehículo, el semirremolque y el líquido asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició e integró la carpeta de investigación correspondiente.

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Juez Vincula a Proceso por Presunta Transportación de Hidrocarburo Ilegal

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó datos de prueba suficientes, por lo que el juez de Control calificó de legal la detención y vinculó a proceso en contra del investigado, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentarse en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso contra Albento “N”,por su probable participación en el delito de transporte Ilícito de… pic.twitter.com/a5TtCkdWOz — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 31, 2026

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