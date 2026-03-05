Vinculan a Proceso a Pastor de Reynosa por Abuso Contra Adolescente

Un juez de control vinculó a proceso a Daniel “R”, pastor de la Iglesia Ministerio del Espíritu Santo, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una adolescente en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la información judicial, los hechos se remontan al 14 de abril de 2021 en la colonia Residencial Floresta, donde el imputado presuntamente habría aprovechado la confianza de la familia de la víctima para cometer el ilícito.

Juez Vincula a Proceso a Pastor de Reynosa

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el procedimiento.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta de investigación antes de una eventual etapa intermedia.

