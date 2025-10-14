Joven de Tamaulipas Obtiene Medalla de Oro en Feria de Ciencias en Paraguay

Keily Flores Pantoja, una joven de 12 años originaria de Ciudad Victoria, logró llevar a Tamaulipas y a México, a lo más alto al ganar la medalla de oro en la categoría Pandillas Juveniles, en el rubro de Medicina y Salud, durante la Feria Científica y Tecnológica CIENCAP, celebrada en Asunción, Paraguay.

Su proyecto, XocolHTA, es una propuesta que fusiona tradición y ciencia: integra ingredientes como cacao (chocolate amargo), chile piquín y albahaca, para crear un chocolate funcional con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud cardiovascular, en especial para personas con hipertensión arterial.

Joven Tamaulipeca Crea Chocolate para Hipertensos y Gana Feria de Ciencias en Paraguay

Keily Flores vistió una cuera tamaulipeca durante el encuentro. Foto: Secundaria Técnica No 1. Álvaro Obregón

Gracias a su familia, al apoyo del COTACYT y a la gestión que hizo ante la asociación de Padres de Familia, el profesor Enrique Mendoza Martínez, director de la Escuela Secundaria Técnica No 1. Álvaro Obregón, en Ciudad Victoria, fue posible reunir los recursos para que asistiera al encuentro científico.

En su camino hacia este logro, fue acompañada por su asesora María de los Ángeles Robledo Arias y por sus orgullosos padres, Erwin Flores y Kaely Pantoja.

📣✨ ¡Orgullo estudiantil! ✨ Felicitamos con gran alegría a nuestra talentosa alumna Keily Flores Pantoja, quien con su... Publicado por Tecnica Uno Alvaro Obregon en Martes, 7 de octubre de 2025

