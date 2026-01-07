Kristi Noem Anuncia Instalación de Nueva Barrera en el Río Bravo Durante Visita al Sur de Texas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este miércoles 7 de enero de 2026, durante su visita a la ciudad de Brownsville, Texas, la instalación de una nueva barrera a lo largo del Río Bravo, específicamente en el área correspondiente al condado de Cameron.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa ofrecida alrededor de las 11:30 de la mañana, en la que estuvo acompañada por agentes de la Patrulla Fronteriza. La funcionaria detalló que las estructuras serán fabricadas por una empresa familiar y forman parte de un proyecto que contempla cubrir una extensión aproximada de 800 kilómetros, equivalentes a 500 millas.

Cada una de las barreras cuenta con un diámetro estimado de 1.5 metros y una longitud de hasta 4.5 metros, y serán instaladas como medida adicional para reforzar la seguridad fronteriza.

La agenda de la secretaria inició con una mesa redonda en la que participaron ganaderos del sur de Texas, quienes compartieron testimonios sobre el impacto del cruce irregular de personas a través de sus propiedades. Posteriormente, Noem sostuvo un intercambio de información técnica con agentes fronterizos, con el objetivo de optimizar la logística y las estrategias de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

