Se Desborda Laguna Nuevo Amanecer en Madero; Reportan Presencia de Cocodrilos

La laguna Nuevo Amanecer, ubicada en Ciudad Madero, también registró un desbordamiento tras las intensas lluvias de los últimos días, lo que ha afectado considerablemente a las familias que habitan en los alrededores. El agua alcanzó a cubrir algunas calles cercanas, dificultando el acceso.

Habitantes de la zona expresaron su temor debido a la presencia de cocodrilos, ya que confirmaron haber visto a un ejemplar de aproximadamente dos metros de largo desplazándose por el área inundada.

Se Desborda el Rio Pánuco Cerca del Puente Tampico

Autoridades locales y de Protección Civil mantienen vigilancia en el sitio para prevenir riesgos y atender a las familias afectadas.

Aumenta Nivel del Canal de la Cortadura en Tampico

El aumento en el nivel del río Pánuco provocó el desbordamiento en diversos puntos del Canal de la Cortadura, ubicado en Tampico, donde el agua alcanzó hasta siete metros de longitud, cubriendo parte del paseo peatonal.

La situación ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes temen que el nivel del agua continúe incrementando durante las próximas horas. Autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a no acercarse a las áreas afectadas, ya que se ha reportado la presencia de cocodrilos a escasos metros de la zona peatonal.

Canal de la Cortadura en Tampico Presenta Desbordamiento. Foto: N+

Elementos de Protección Civil mantienen vigilancia constante para prevenir mayores afectaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Registran Palizada en Aguas del Río Pánuco

Debido a las lluvias registradas durante los últimos días en la zona sur de Tamaulipas y zona norte de Veracruz, el río Pánuco arrastra palizada. Desde los pasos de lanchas se puede ver cómo la fuerte corriente se lleva palos, plantas y basura.

El nivel del río Pánuco sigue en aumento y se espera que continúe llegando basura, misma que, si no acaba en los pasos de lancha, llega a Playa Miramar de Ciudad Madero. Las autoridades veracruzanas señalan que el agua del río Pánuco seguirá descargando hacia el Golfo de México, por lo que se espera más palizada.

Asimismo, han pedido a la población que sale en lancha tener precaución por la corriente del caudaloso, ya que se exponen a sufrir algún incidente por la palizada.

Reportan la Presencia de Palizada en Aguas del Río Pánuco. Foto: N+

