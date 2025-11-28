Largas Filas en el Puente Reynosa-Hidalgo y Matamoros-Brownsville por el Inicio del Black Friday

En el arranque del Black Friday, este viernes 28 de noviembre de 2025, se registra un notable congestionamiento vehicular en el puente internacional Reynosa–Hidalgo, donde automovilistas reportan tiempos de espera de hasta dos horas para cruzar hacia los Estados Unidos.

Desde temprana hora, sobre el libramiento Luis Echeverría, en el acceso al cruce internacional, se observa una considerable fila de vehículos que avanza de manera constante, aunque lenta. Usuarios señalaron que, si bien la circulación no está detenida, el incremento de automovilistas que buscan llegar a tiendas de Texas para aprovechar las ofertas del Viernes Negro ha generado retrasos importantes.

Reportan Largas Filas en Cruces Internacionales de Reynosa por Black Friday

Largas Filas por Black Friday en Puente Reynosa-Hidalgo

El flujo podría intensificarse conforme avanza el día, por lo que se recomienda a quienes planean realizar compras en esta fecha acudir con tiempo y paciencia, ya que las demoras podrían aumentar durante las próximas horas.

Autoridades y viajeros comentaron que no solo habitantes de Reynosa acuden al vecino país, sino también personas provenientes de estados como Coahuila y Nuevo León, que aprovechan este fin de semana para adquirir productos a precios reducidos.

En años anteriores, algunas tiendas abrían desde la tarde del jueves, lo que generaba filas desde un día previo. Sin embargo, la dinámica ha cambiado: actualmente los establecimientos inician operaciones el viernes, desde las seis o siete de la mañana, motivo por el cual el mayor flujo vehicular se concentra durante la mañana de este día.

Puente Nuevo en Matamoros Presenta Largas Filas

Los puentes internacionales que conectan la ciudad de Matamoros con Brownsville presentan una situación similar a Reynosa, con largas filas de espera para cruzar a Texas. Desde las primeras horas de este viernes 28 de noviembre de 2025, cientos de residentes, tanto de Tamaulipas como de otros estados, esperan para realizar sus compras en tiendas de Estados Unidos.

Puente Nuevo en Matamoros Presenta Largas Filas por Black Friday. Foto: N+

