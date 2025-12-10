Liberan a Dos Personas Privadas de la Libertad Luego de Persecución en Tamaulipas

Autoridades de seguridad atendieron este día un reporte de privación ilegal de la libertad en la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Victoria, lo que derivó en un operativo de búsqueda y persecución.

El día hoy, autoridades atendieron un reporte de privación de la libertad en la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Victoria.



Gracias al aviso oportuno al 9-1-1 y al apoyo del sistema de videovigilancia, se identificó un vehículo posiblemente relacionado con el…

De acuerdo con información oficial, gracias al aviso oportuno al número de emergencias 9-1-1 y al apoyo del sistema de videovigilancia, se logró identificar un vehículo presuntamente relacionado con el hecho. A partir de ello, se inició una persecución que se extendió hacia la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del fraccionamiento Los Cisnes.

Sin Reporte de Personas Detenidas por Intento de Secuestro en Ciudad Victoria

Como resultado de la acción coordinada entre las autoridades, se logró la liberación de dos personas que habían sido privadas de la libertad, así como el aseguramiento del vehículo involucrado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer mayores detalles del caso, el cual continúa bajo investigación.

