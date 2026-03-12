Liberan a Cinco Personas Privadas de la Libertad en Tamaulipas; Hay Extranjeros Rescatados
La Guardia Estatal liberó a cinco personas que se encontraban privadas de la libertad en Tamaulipas.
La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó a través de un comunicado este miércoles 11 de marzo de 2026 que personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Soto la Marina liberó a cinco personas que se encontraban privadas de la libertad, de las cuales dos eran mujeres y tres hombres.
Tras identificarse, se determinó que una de las mujeres era de nacionalidad mexicana, mientras que el resto provenía de Ecuador y El Salvador.
Detienen a Dos Presuntos Secuestradores en Tamaulipas
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre la detención de dos hombres, un mexicano y otro de nacionalidad venezolana, por su presunta relación con este hecho delictivo.
Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).
