Liberan a Cinco Personas Privadas de la Libertad en Tamaulipas; Hay Extranjeros Rescatados

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó a través de un comunicado este miércoles 11 de marzo de 2026 que personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Soto la Marina liberó a cinco personas que se encontraban privadas de la libertad, de las cuales dos eran mujeres y tres hombres.

Tras identificarse, se determinó que una de las mujeres era de nacionalidad mexicana, mientras que el resto provenía de Ecuador y El Salvador.

Liberan Personas Privadas de la Libertad en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Detienen a Dos Presuntos Secuestradores en Tamaulipas

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre la detención de dos hombres, un mexicano y otro de nacionalidad venezolana, por su presunta relación con este hecho delictivo.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

