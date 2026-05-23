Localizan Cuerpo sin Vida Flotando en Calles Inundadas de Matamoros, Tamaulipas
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El cuerpo de un hombre sin vida aparentemente por una descarga eléctrica fue localizado poco después de la lluvia registrada en Matamoros.
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Un hombre fue encontrado sin vida entre el agua en la calle 16 de la colonia Buena Vista en Matamoros, tras las fuertes lluvias que dejaron varios sectores inundados en la ciudad.
Vecinos reportaron el cuerpo flotando en la vía;,al lugar acudieron paramédicos y elementos de Bomberos, pero al revisar a la persona ya no presentaba signos
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Aparentemente, el fallecimiento pudo haber sido por una descarga eléctrica, debido a la presencia de agua y cableado en la zona. La Comisión Federal de Electricidad acudió al punto para verificar la corriente y cortar el suministro, con el fin de evitar otro accidente.
El Servicio Médico Forense arribó al sitio y realizó el levantamiento del cuerpo.
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