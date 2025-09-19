Lluvias en Ciudad Madero Dejan Calles Inundadas con Aguas Negras

Alrededor de 400 familias resultaron afectadas la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025, por la fuerte inundación de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales en la colonia Flamboyanes, donde al menos un kilómetro y medio de la calle Camino Arenal en Ciudad Madero, permanece cubierto por líquido de color amarillento y café soso.

Habitantes denunciaron que esta situación se repite con cada lluvia, pues el drenaje colapsado desde hace años provoca que las aguas negras broten y se estanquen, generando un foco de contaminación que afecta directamente a los residentes.

Estudiantes Caminan por Calles Inundadas de Ciudad Madero

La problemática también impacta a los estudiantes del CBTa 12, quienes, se ven obligados a caminar entre el agua contaminada para poder ingresar y salir del plantel, exponiéndose a riesgos sanitarios.

Estudiantes de Ciudad Madero deben caminar por las calles inundadas con aguas residuales. Foto: N+

El nivel de agua en la vialidad es considerable que incluso automovilistas evitan cruzar, por temor a que sus vehículos sufran daños mecánicos.

Vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se dé una solución definitiva a este problema que, aseguran, ha puesto en riesgo su salud y seguridad durante años.

Canal de la Cortadura en Tampico se Desborda; Piden Precaución por Cocodrilos

