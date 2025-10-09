Lluvias en Ciudad Victoria: Hombre Cae al Río San Marcos y es Arrastrado por la Corriente

Un hombre cayó al río San Marcos tras ser arrastrado por la corriente provocada por las lluvias registradas en las últimas horas, en Ciudad Victoria.

El incidente ocurrió a la altura del puente ubicado en la colonia Moderna, donde el ciudadano logró aferrarse a un árbol para evitar ser llevado por la corriente. Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso a los números de emergencia.

Guardia Estatal Rescata a Hombre que Cayó a Río San Marcos en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar y, con ayuda de una cuerda, lograron ponerlo a salvo. Afortunadamente, el hombre no presentaba lesiones y no requirió atención médica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada de ríos y drenes durante las lluvias, ya que el aumento repentino del cauce representa un riesgo considerable.

