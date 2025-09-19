Lluvias en Reynosa Dejan Autos Varados en la Carretera a San Fernando; Reportan Tráfico Lento

Las lluvias registradas la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025 en Reynosa, originaron encharcamientos en algunos puntos de la ciudad.

En esta ocasión fue en un tramo de la carretera Reynosa - San Fernando, donde se anegaron las aguas pluviales, ocasionando tráfico lento.

Noticia Relacionada: Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94

Una gasolinera ubicada en este sector resultó afectada tras quedar con un nivel de agua suficiente como para exponer a los vehículos a sufrir alguna falla mecánica, por lo que optaron por cerrarla temporalmente. Varios carros quedaron varados también en esta área.

Habitantes de Reynosa reportan otras vialidades con acumulación de agua, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al conducir para prevenir accidentes o daños a sus vehículos.

Lluvias en Ciudad Madero Dejan Calles Inundadas con Aguas Negras

Extraño Hundimiento Preocupa a Vecinos de Matamoros, ¿De Qué Se Trata?

Alrededor de 400 familias resultaron afectadas la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025, por la fuerte inundación de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales en la colonia Flamboyanes, donde al menos un kilómetro y medio de la calle Camino Arenal en Ciudad Madero, permanece cubierto por líquido de color amarillento y café soso.

Habitantes denunciaron que esta situación se repite con cada lluvia, pues el drenaje colapsado desde hace años provoca que las aguas negras broten y se estanquen, generando un foco de contaminación que afecta directamente a los residentes.

La problemática también impacta a los estudiantes del CBTa 12, quienes, se ven obligados a caminar entre el agua contaminada para poder ingresar y salir del plantel, exponiéndose a riesgos sanitarios.

Historias Recomendadas: