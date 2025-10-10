Organizan Centros de Acopio en Tamaulipas para Apoyar a Familias Afectadas en Veracruz

En un gesto de solidaridad, ciudadanos de Tamaulipas han comenzado a organizar centros de acopio en distintos municipios para enviar ayuda a las familias afectadas por las inundaciones registradas recientemente en el estado de Veracruz.

Ante el desastre natural que ha golpeado a diversas comunidades veracruzanas, habitantes de Tamaulipas se han unido para recolectar víveres y artículos de primera necesidad, con la intención de entregarlos una vez que las condiciones climáticas y de acceso lo permitan.

Centro de Acopio en Reynosa

En Reynosa, por ejemplo, este sábado 11 de octubre de 2025 desde las 3 horas de la tarde hasta las 10 horas de la noche, y el domingo 12 de octubre de 8 horas de la mañana a 2 horas de la tarde, la ciudadana Victoria Martínez, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas, junto con su familia y vecinos, abrirá su domicilio ubicado en la calle Adolfo López Mateos #109 como centro de acopio. Ahí recibirán alimentos no perecederos, medicinas, pañales y otros artículos de apoyo para los damnificados.

Centro de Acopio en Matamoros

En el municipio de Matamoros, Magaly Lorenzo, una ciudadana originaria de Veracruz, instaló un centro de acopio en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Constituyentes. La mujer compartió que parte de su familia se encuentra en una situación vulnerable y que, hasta el momento, ha perdido contacto con ellos.

Los organizadores esperan reunir la mayor cantidad de víveres durante la próxima semana para posteriormente trasladar la ayuda a las zonas más afectadas del estado de Veracruz.

