Localizan un Cuerpo con Huellas de Violencia Junto a Primaria en Reynosa, Tamaulipas

Ha sido durante la tarde de este lunes 23 de marzo de 2026 que las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia en la colonia Nuevo México, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad y preocupación entre familiares de personas desaparecidas.

Los hechos se registraron sobre la calle Miquihuana, en su cruce con Pachuca, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En el sitio también se observó la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron apoyo en el resguardo de la zona.

Noticia Relacionada: FEGE Localiza y Asegura Vehículo “Monstruo” en Brecha de Reynosa, Tamaulipas

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió tras una llamada al número de emergencias 911. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y no se han dado a conocer características físicas detalladas como vestimenta, tatuajes u otras señas particulares.

Localizan Cuerpo a un Costado de Escuela Primaria de Reynosa

El cuerpo fue encontrado a un costado de una escuela primaria del sector "Nueva Creación", lo que incrementó la atención de vecinos y personas que acudieron al lugar tras enterarse del hecho

Asimismo, familiares de personas desaparecidas comenzaron a llegar al sitio con la esperanza de obtener información que les permita descartar o confirmar si se trata de algún ser querido. La falta de datos oficiales ha generado inconformidad entre colectivos de búsqueda, quienes han solicitado a las autoridades difundir características que faciliten una pronta identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayor información sobre la identidad de la víctima, por lo que se espera que en las próximas horas se emitan datos oficiales que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Historias Recomendadas: