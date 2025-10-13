Localizan el Cuerpo de un Hombre sin vida Sobre las Vías del Tren en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal y la Policía Investigadora en Reynosa se movilizaron durante la mañana de este lunes 13 de octubre de 2025, luego de reportarse la localización de un cuerpo sin vida sobre las vías del tren en el sector centro.

El lugar ya se encuentra acordonado por las autoridades y reportes preliminares indican que el hombre habría sido atropellado por el tren.

Localizan Muerto a un Hombre Sobre las Vías del Tren en Reynosa. Foto: N+

Información en desarrollo.

