Hallan Cuerpo Sin Vida en Patio de una Vivienda en Reynosa
N+ Tamaulipas
Vecinos de la colonia La Esperanza en Reynosa alertaron a las autoridades luego de localizar a una persona sin vida en el patio de un domicilio.
Vecinos de la colonia La Esperanza en Reynosa alertaron a las autoridades este jueves luego de localizar a una persona sin vida en un domicilio de la calle 5 de Mayo.
La víctima fue identificada como Jorge "N", de aproximadamente 26 años de edad. Los vecinos informaron que el cuerpo del joven fue encontrado en el patio delantero de la vivienda.
Autoridades de Reynosa Investigan las Causas de la Muerte del Joven
Elementos de las autoridades estatales atendieron el reporte y dieron aviso al personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para esclarecer las causas del fallecimiento.
