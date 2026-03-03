Localizan el Cuerpo de una Mujer Envuelta en Cobijas Sobre Brecha Las Anacuas de Reynosa

Dos hallazgos de personas sin vida en diferentes puntos de la ciudad fueron atendidos la tarde de este martes por las autoridades de Reynosa. Un hombre y una mujer, ambos con reportes de desaparecidos.

Dos personas fueron encontradas sin vida la tarde de este martes en la ciudad de Reynosa. Un hombre identificado como Ulises, de 35 años de edad, originario de Poza Rica, Veracruz, quien se desempeñaba como conductor de una plataforma digital, y el mismo que fue localizado por sus propios compañeros dentro de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Puerta Grande.

De acuerdo a reportes preliminares, el cuerpo en avanzado estado de descomposición se encontraba envuelto en una cobija, con heridas de arma punzocortante. Aunque no contaba con reporte oficial de desaparición, sus compañeros habían solicitado el apoyo de la población para difundir su fotografía después de que señalaran haberlo visto por última vez el pasado sábado 28 de febrero.

Autoridades trabajan en la investigación de los hechos que terminaron con la vida de esta persona.

Localizan Cuerpo de Mujer en Viaducto Reynosa

Casi de forma simultánea, fue localizada sin vida una mujer de entre 50 y 55 años de edad, también envuelta en una cobija, la cual se ubicaba sobre la Brecha Las Anacuas a escasos 20 metros del Viaducto de Reynosa.

Los primeros reportes señalan que esta persona vestía una blusa azul y falda negra, características que coinciden con "Iris", una madre de familia de 56 años de edad reportada como desaparecida desde el sábado 28 de febrero. Lo último que se supo de ella es que se salió en su camioneta Ford Explorer color negra.

Minutos después del hallazgo, familiares de la mujer acudieron al Centro de Justicia para Mujeres a realizar los procedimientos correspondientes para el reconocimiento del cuerpo y confirmar o descartar si se trata de la misma persona.

