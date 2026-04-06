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Localizan Cuerpo de un Hombre en Canal Colonia Miravalle de Reynosa, Tamaulipas

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Autoridades localizan el cuerpo de una persona sin vida en un canal de la colonia Miravalle en Reynosa.

Localizan Cuerpo de un Hombre en Canal Colonia Miravalle de Reynosa, Tamaulipas

Localizan Cuerpo de un Hombre en Canal Colonia Miravalle de Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que elementos atendieron el reporte de una persona sin signos vitales localizada cerca de un canal en la colonia Miravalle en Reynosa. Al sitio acudió personal de servicios periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya se encuentran desarrollando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las posibles causas del fallecimiento.

Localizan Cuerpo en Canal de la Colonia Miravalle de Reynosa. Foto: N+

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