Localizan Cuerpo de un Hombre en Canal Colonia Miravalle de Reynosa, Tamaulipas

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que elementos atendieron el reporte de una persona sin signos vitales localizada cerca de un canal en la colonia Miravalle en Reynosa. Al sitio acudió personal de servicios periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya se encuentran desarrollando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de una persona sin signos vitales cerca de un canal ubicado en la colonia Miravalle de #Reynosa.



Al lugar acudieron elementos de seguridad y servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes, así como el… pic.twitter.com/mV0jyVE7VS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 6, 2026

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las posibles causas del fallecimiento.

Localizan Cuerpo en Canal de la Colonia Miravalle de Reynosa. Foto: N+

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