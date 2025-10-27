Nuevo Hallazgo de Restos Calcinados en Reynosa; Ahora fue Cerca del Tramo El Morillo

Cinco montículos de presuntos restos óseos calcinados fueron localizados este fin de semana por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Fue a poco más de un kilómetro de un Club Social donde se realizó este nuevo hallazgo; a aproximadamente dos kilómetros de la Carretera Federal número Dos, más conocida como la Carretera Ribereña, específicamente a espaldas del tramo carretero El Morillo, sectores, donde desde hace casi dos años se han realizado diversas localizaciones de restos humanos en diferentes contextos.

Colectivo de Búsqueda en Reynosa Localiza Restos Óseos Calcinados. Foto: N+

Colectivo de Búsqueda en Reynosa Emite Comunicado Luego del Hallazgo

De acuerdo al boletín emitido por la Asociación de búsqueda, en esta área también se encontraron un tambo con restos de cenizas, un short de hombre de color caqui en talla 36, camisa de botones, un rosario y un tenis color blanco; objetos que pudieran coadyuvar a la identificación de las personas y mismas que usted puede apreciar en la página de este Colectivo, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Localizan un Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Francisco Villa

Elementos de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas acudieron a la colonia Francisco Villa tras el reporte del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre la avenida Revolución con General Mateo Almanza.

Ahí mismo, se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.

