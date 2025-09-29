Localizan Sin Vida a Don Eulogio, Adulto Mayor Extraviado en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que fue localizado don Eulogio Cruz, de 77 años, lamentablemente sin vida.

Don Eulogio salió de su domicilio el pasado 17 de septiembre de 2025 en la colonia Halcón, en Reynosa, y desde entonces su familia emprendió una intensa búsqueda para dar con su paradero.

¿Qué le Pasó a Don Eulogio?

El colectivo, en conjunto con autoridades, realizó jornadas de búsqueda los días 21 y 22 de septiembre sin éxito. Finalmente, el cuerpo del hombre fue hallado cerca del viaducto en Reynosa.

La presidenta del colectivo lamentó la escasa participación de la población en la búsqueda, señalando que, a pesar de recientes casos de desaparición y localización con vida de una joven de 15 años en la ciudad, muchas personas prefieren no involucrarse. Hizo un llamado a la comunidad a mostrar empatía y solidaridad, especialmente en casos de personas vulnerables como don Eulogio.

