Madres Buscadoras Encuentran Estructura Ósea en Zona Rural de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Durante las primeras horas de la mañana, un colectivo de Madres Buscadoras dio con el hallazgo de un hueso humano en el rancho General Francisco Villa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

Los hechos ocurrieron en el rancho General Francisco Villa, del Ejido Ávila Camacho, cuando un grupo de madres buscadoras encontró una estructura ósea, lo que alertó a los presentes, reportando los hechos a los números de emergencia.

Ante ello, elementos de varias corporaciones de Seguridad se dieron cita en cuestión de minutos al lugar del hallazgo, quienes a su llegada, tuvieron conocimiento de dónde había sido el hallazgo.

En ese momento, la zona fue resguardada por los elementos del Ejército, quienes también realizaron un operativo en el lugar con la finalidad de ver si ya iba más indicios de esta índole, pero no tuvieron resultado positivo.

Ahí se determinó que este hallazgo correspondía a un húmero, es decir parte del brazo humano, por lo que también acudieron peritos para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Ahí, se determinó que está parte ósea será trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para determinar su origen e identidad, para poder establecer si existe relación con alguna carpeta de investigación por personas desaparecidas.

Historias recomendadas:

NLD