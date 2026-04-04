Mantienen Búsqueda y Vigilancia por una Persona Privada de su Libertad en Cd. Victoria

Autoridades de seguridad mantienen recorridos de patrullaje y vigilancia en el Ejido Guadalupe y colonias aledañas de Ciudad Victoria, como parte de un operativo para la localización de una persona privada de la libertad.

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¿Continuarán los operativos en los próximos días?

Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre corporaciones de seguridad, con el objetivo de dar con el paradero de la víctima y reforzar la seguridad de la población en la zona.

Las autoridades informaron que los recorridos continuarán en los próximos días, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta y colaborar con información que pueda contribuir a la investigación.

Para cualquier dato, se encuentran disponibles las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas.

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