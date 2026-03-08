Marcha 8M 2026 en Tampico y Ciudad Madero: Inicia Movilización de Colectivos Feministas

Hoy domingo 8 de marzo de 2026, colectivos feministas y grupos de mujeres participan en una marcha en Ciudad Madero y Tampico, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante la movilización, las participantes recorren algunas de las principales avenidas de la ciudad con pancartas y consignas para visibilizar problemáticas como la violencia de género, los feminicidios y la desaparición de mujeres.

Nota Relacionada: Marchas 8M en Tamaulipas: Hora y Ruta de Protesta en Matamoros, Tampico, Victoria y Nuevo Laredo

La marcha forma parte de una serie de manifestaciones que se realizan en diversas ciudades del estado y del país, donde organizaciones civiles y activistas convocan a la ciudadanía a sumarse a las actividades del 8M.

Historias recomendadas: