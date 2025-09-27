Mario López Exalcalde de Matamoros Informa Sobre Supuesta Detención en Texas
Equipo de prensa de Mario López Hernández, exalcalde de Matamoros, informaron sobre su presunta detención por agentes de migración en Texas.
A través de un comunicado de prensa, Mario López Hernández, actual diputado federal del Partido Verde y exalcalde de Matamoros, niega su detención en un cruce fronterizo que conecta con Brownsville.
En el comunicado de prensa se puede leer que el Diputado Mario López Hernández no ha sido detenido ni se encuentra bajo investigación alguna en Estados Unidos.
Lamentaron que se difundan noticias falsas en medios informativos y redes sociales con la intención de confundir a la población.
Noticia en desarrollo.
