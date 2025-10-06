Gobierno de Tamaulipas Reparará Daño a Familiares de Víctimas por Masacre en 2019

A través de un comunicado, el Gobierno de Tamaulipas informó que atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 173VG/2024 reparará daños a familiares de las víctimas de la masacre cometida en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019, por policías del Grupo de Operaciones Especiales, (GOPE), creado Francisco García Cabeza de Vaca que tenía en ese tiempo el cargo de gobernador de dicho estado.

Héctor Joel Villegas, Secretario General de Gobierno en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

El Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González precisó que la recomendación se giró hasta el 31 de octubre de 2024, por lo que se espera que la Comisión Estatal de Víctimas, emita el dictamen que permita la reparación del daño a las víctimas indirectas de los hechos, conforme a la ley por los policías estatales al servicio del sexenio anterior.

Además señaló que se atiende cada uno de los puntos recomendados por la CNDH, proporcionando a las personas afectadas atención médica y psicológica, brindando capacitación en derechos humanos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su momento, la reparación integral del daño.

¿Qué se sabe de la masacre en Tamaulipas?

De acuerdo con el expediente los elementos del Grupo de Operaciones Especiales cometieron violaciones graves a los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, por el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego.

Se detalla que vez cometida la masacre, los GOPES fabricaron pruebas para simular que el asesinato de las ocho personas ocurrió en un enfrentamiento, lo cual fue una mentira.

