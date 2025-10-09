Masacre en Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo: Autoridades y Familias Inician Acuerdo por Daños

A seis años de la masacre ocurrida en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, familiares de las ocho víctimas se reunieron con autoridades del gobierno de Tamaulipas para llegar a un acuerdo de reparación de daños.

El encuentro, realizado en Estación Palabra, contó con la participación de representantes estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los familiares, quienes durante más de cuatro horas dialogaron sobre las medidas de justicia y reparación.

Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, indicó que se va a trabajar para dar cumplimiento a las medidas sugeridas por derechos humanos.

Vamos a trabajar de manera conjunta para dar cumplimiento a esa recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre conductas delictivas que no se emitieron en este sexenio. ¿Qué es lo que sigue?, tratar de cumplir en su totalidad la reparación integral

Brindarán Atención Psicológica a Familiares de Víctimas de Masacre en Nuevo Laredo

Agregó que el gobierno estatal asumirá diversas formas de reparación, comenzando con atención psicológica para las familias, quienes han enfrentado secuelas emocionales desde los hechos.

La masacre, registrada el 5 de septiembre de 2019, fue atribuida al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) durante la administración del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entre las víctimas se encontraba Severiano Treviño, padre de Kasandra Guadalupe Treviño López, una de las principales voces en la exigencia de justicia.

Al fin ya nos hicieron caso, y primeramente Dios terminamos ya con esto. Ya no me lo van a regresar, pero al menos ellos ya van a estar tranquilos, de que se hizo justicia por ellos

