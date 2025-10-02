Mastografías Gratis en Nuevo Laredo: ¿Dónde Pueden Hacerse Estudio las Mujeres en Octubre 2025?

Con motivo del mes de la detección temprana del cáncer de mama, durante octubre 2025 inició en Nuevo Laredo una campaña gratuita de mastografías.

El Hospital General Solidaridad ofrecerá este servicio a mujeres de 40 años en adelante, con el propósito de fomentar la prevención y la detección oportuna. De acuerdo con el área de Rayos X del nosocomio, en los últimos años se han registrado casos de cáncer de mama en mujeres cada vez más jóvenes, lo que refuerza la importancia de acudir a revisiones periódicas.

Requisitos para Realizarse una Mastografía

Las autoridades médicas señalaron que toda mujer mayor de 40 años debe realizarse una mastografía, incluso sin presentar síntomas. En caso de detectar alguna anomalía, se recomienda acudir al médico de cabecera para dar seguimiento con estudios complementarios, como el ultrasonido mamario.

Los requisitos para acceder al examen son: agendar cita en el área de Rayos X, presentar una copia de la CURP y evitar el uso de desodorante o talco el día de la prueba. Los resultados se entregan aproximadamente en dos días.

Como complemento, se realizarán ultrasonidos mamarios únicamente los días viernes, dirigidos a mujeres de entre 15 y 30 años.

