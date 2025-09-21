Asesinan a Jorge Eleazar Galván, Exalcalde de Burgos, Tamaulipas

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, autoridades atendieron el reporte de un hombre sin vida en Burgos, Tamaulipas.

Al trasladarse al lugar, habitantes refirieron que en el Ejido La Colmena un vehículo color blanco había realizado detonaciones momentos antes.

Autoridades confirmaron el hallazgo de un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego.

Pan Tamaulipas Lamenta Muerte de Exalcalde de Burgos

Por ahora, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, pero se presume que la víctima podría tratarse del exalcalde municipal de Burgos, Jorge Eleazar Galván García. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta sobre ello.

Sin embargo, en redes sociales, el Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la muerte del exalcalde y, a través de un comunicado, sus integrantes exigieron justicia y que se esclarezcan las causas de su fallecimiento.

