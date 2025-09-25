Médicos Sin Fronteras Termina su Labor con Migrantes en Frontera de Tamaulipas

Médicos Sin Frontera concluye su proyecto enfocado en la población migrante enfocado en los municipios de Reynosa y Matamoros quienes llegaron en el año 2017 como respuesta a las necesidades de salud física y mental de las comunidades migrantes quienes quedaron varadas en la región norte de Tamaulipas como consecuencia de las políticas migratorias así como la violencia generalizada en el país



Durante su presencia se manejaron programas integrales de atención en temas de servicios médicos, salud mental, salud sexual y reproductiva, trabajo social y mediación intercultural. Además de apoyar durante la pandemia por COVID.

Médicos Sin Fronteras Deja Reynosa y Matamoros. Foto: N+

Médicos Sin Fronteras Otorgó 80 Mil Atenciones Médicas y Psicológicas

El proyecto de Reynosa y Matamoros lo abrimos en 2017 intentando apoyar las poblaciones que vivían situaciones de violencia extrema luego el proyecto evoluciono con la llegada de la covid donde nos centramos mucho en apoyar al sistema de salud localizara atender a los enfermos de la covid y reducir la mortalidad y en paralelo el fenómeno migratorio creció mucho donde aparecieron los campamentos. Albert Stern, Jefe de misión Médicos sin Fronteras.

Al disminuir la población migrante este organismo concluye su trabajo en la región el próximo 30 de septiembre, aunque su presencia continuara en otras regiones del país.

