Mega Corte de Agua por Trabajos de CFE: ¿Qué Colonias no Tienen Suministro este 8 de Diciembre?

Debido a un megacorte de agua potable en Altamira, se verán afectadas aproximadamente 67 colonias del mencionado municipio, derivado a una libranza por interconexión de la CFE en la instalación eléctrica de la planta Duport, informó el organismo operador.

El corte inició desde las 8:00 de la mañana y de acuerdo con la dependencia el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual a partir de las 12:00 de la mañana del día 9 de diciembre, tiempo en el que suministro quedará suspendido en los sectores involucrados mientras se realizan las obras correspondientes.

Se recomienda a la población que, al momento que llegue el suministro potable, dejar que el vital líquido en tono turbio salga, para dar paso al agua limpia y pueda ser utilizada con responsabilidad.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

