Mega Corte de Agua por Trabajos de CFE: ¿Qué Colonias no Tienen Suministro este 8 de Diciembre?

N+ Tamaulipas

Debido a trabajos de interconexión eléctrica por parte de la CFE en la Planta Duport, se suspendió temporalmente el servicio de agua potable.

Trabajos de la CFE Provocan Megacorte de Agua en Altamira. ¿Qué Colonias no Tienen Suministro?

Trabajos de la CFE Provocan Megacorte de Agua en Altamira. ¿Qué Colonias no Tienen Suministro?. Foto: Comapa Altamira

Debido a un megacorte de agua potable en Altamira, se verán afectadas aproximadamente 67 colonias del mencionado municipio, derivado a una libranza por interconexión de la CFE en la instalación eléctrica de la planta Duport, informó el organismo operador.

El corte inició desde las 8:00 de la mañana y de acuerdo con la dependencia el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual a partir de las 12:00 de la mañana del día 9 de diciembre, tiempo en el que suministro quedará suspendido en los sectores involucrados mientras se realizan las obras correspondientes.

Se recomienda a la población que, al momento que llegue el suministro potable, dejar que el vital líquido en tono turbio salga, para dar paso al agua limpia y pueda ser utilizada con responsabilidad.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

  • Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
  • Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
  • Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
  • Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
  • Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

