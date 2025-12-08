Mega Corte de Agua por Trabajos de CFE: ¿Qué Colonias no Tienen Suministro este 8 de Diciembre?
Debido a trabajos de interconexión eléctrica por parte de la CFE en la Planta Duport, se suspendió temporalmente el servicio de agua potable.
Debido a un megacorte de agua potable en Altamira, se verán afectadas aproximadamente 67 colonias del mencionado municipio, derivado a una libranza por interconexión de la CFE en la instalación eléctrica de la planta Duport, informó el organismo operador.
El corte inició desde las 8:00 de la mañana y de acuerdo con la dependencia el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual a partir de las 12:00 de la mañana del día 9 de diciembre, tiempo en el que suministro quedará suspendido en los sectores involucrados mientras se realizan las obras correspondientes.
Se recomienda a la población que, al momento que llegue el suministro potable, dejar que el vital líquido en tono turbio salga, para dar paso al agua limpia y pueda ser utilizada con responsabilidad.
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
