Harán Mega Rosca de Reyes de 375 Metros: Así Celebrarán Día de Reyes en Municipio de Tamaulipas

Altamira se prepara para celebrar el Día de Reyes con la Megarosca de Reyes más grande e impresionante, que tendrá lugar en el corazón de la ciudad. Este tradicional evento reunirá a familias y amigos en un ambiente de convivencia, sabor y alegría.

Megarosca de Reyes en Altamira

La Megarosca contará con 375 metros de longitud, superando la medida alcanzada el año pasado, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la temporada. La cita es este martes 6 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Plaza Constitución ZC, donde se invita a la ciudadanía a formar parte de esta celebración que fortalece las tradiciones locales.

Autoridades municipales realizaron el reparto de Rosca de Reyes en la Plaza de Armas ubicada en la zona centro de Tampico, donde cientos de familias se dieron cita para participar en esta celebración.

La monumental rosca de Reyes tuvo una longitud de 90 metros y fue elaborada para beneficiar a 600 personas, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento; en el interior de la rosca se colocaron 50 muñecos como parte de esta tradición que acompaña esta festividad.

Asimismo, se informó que quienes encontraron el muñeco del Niño Dios, las autoridades se comprometieron a reunirse nuevamente el próximo 2 de febrero, fecha en la que está previsto un nuevo encuentro en la Plaza de Armas para el reparto de tamales con motivo del Día de la Candelaria.

