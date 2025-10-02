Adolescente Muere en Accidente de Motocicleta en Carretera Victoria – Soto la Marina; Esto Pasó

Un adolescente de 14 años perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta, luego de ser arrollado por una camioneta tipo van en la Carretera Victoria - Soto la Marina.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron a un hospital de Ciudad Victoria, pero durante el trayecto la ambulancia falló. Al lugar llegaron los eequipos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para birindar apoyo, quienes le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de media hora, sin lograr salvarle la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor fue impactado por un vehículo. Foto: N+

Paramédicos Trasladaban al Menor a un Hospital Pero La Ambulancia Falló

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se dirigía rumbo a su casa cuando realizó una vuelta en “U” y fue impactado por la camioneta.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

