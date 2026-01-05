Menor Termina con Quemaduras Luego de Incendiarse el Auto en el que Viajaba en Tamaulipas

Durante la tarde de este lunes 5 de enero de 2026, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 54 de la Carretera Federal 85, tramo Victoria–Monterrey, que dejó como saldo a un menor de edad con quemaduras, luego de que un vehículo en que viajaba se incendió tras el percance.

Guardia Estatal atiende accidente en la Carretera Victoria–Monterrey



Menor Sufrió Quemaduras en Carretera de Tamaulipas

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, se localizó un vehículo envuelto en llamas, mientras que el menor lesionado fue atendido por personal de emergencias.

Hasta el momento se reporta que la vialidad no se encuentra obstruida, ya que la unidad quedó fuera de la carpeta asfáltica.

