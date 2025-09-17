Reportan a Dos Menores Pidiendo Dinero Bajo la Lluvia en Matamoros

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, fueron reportados dos menores de edad pidiendo dinero entre los vehículos, en medio de la lluvia, en Matamoros.

Los hechos se registraron en el cruce ubicado en la avenida 12 de Marzo, a la salida de la colonia Puerto Rico. Testigos expresaron su preocupación por las condiciones en las que se encontraban los niños, expuestos tanto al clima como al riesgo vehicular.

Ante esta situación se hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen el resguardo y la protección de los menores.

De acuerdo con el DIF Matamoros, la población juega un papel clave en la protección de la infancia, por lo que piden a la ciudadanía si observan situaciones que vulneren los derechos de niñas y niños, realicen su reporte a las autoridades.

