Joven Motociclista Muere Luego de Chocar Contra Autobús en Tampico

Un joven motociclista perdió la vida luego de impactarse contra un autobús sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la deportiva de Tampico.

De acuerdo con la versión del conductor del autobús, desde la distancia pudo observar que el motociclista circulaba a exceso de velocidad. Aunque intentó esquivarlo, el joven terminó invadiendo el carril y se produjo el fatal choque.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Exceso de Velocidad Posible Causante de Accidente en Tampico

La unidad involucrada pertenece a un hotel de Ciudad Madero y es utilizada para el transporte de su personal.

Al lugar arribaron voluntarios de la zona sur, quienes confirmaron el deceso del motociclista. Trascendió que el joven habría ingerido bebidas embriagantes, pues en el sitio se percibía un fuerte olor al alcohol.

Elementos de tránsito municipal acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Historias Recomendadas: