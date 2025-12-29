Muere Abuelito Durante Incendio de su Domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras registrarse un incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Chapultepec, en el municipio de Ciudad Victoria, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia durante la noche del domingo 28 de diciembre de 2025.

Muere Adulto Mayor Luego de Incendio en Colonia Chapultepec en Tamaulipas. Foto: PC Ciudad Victoria

El siniestro fue reportado sobre la calle Cañón del Novillo, hasta donde se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Victoria, quienes al arribar encontraron la casa envuelta en llamas. A pesar de las labores realizadas, el fuego provocó pérdida total del inmueble, consumiendo el techo y diversos artículos del hogar, entre ellos una cama, sillas, herramienta, ropa y una mesa.

Hombre de la Tercera Edad Perdió la Vida Durante incendio en Ciudad Victoria

En apoyo a las labores de atención acudieron elementos de Protección Civil Tamaulipas, así como la Unidad de Rescate Scania y la unidad Trauma 05. Durante la inspección del domicilio, los rescatistas localizaron al interior el cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad, quien presentaba signos de calcinación, confirmándose que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes procedieron a acordonar el área y dar aviso a las instancias competentes para realizar las diligencias legales, así como el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrió el fatal siniestro.

