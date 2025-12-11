Fallece un Adulto Mayor al Interior de Baño en Centro Comercial de Tampico
Un hombre de aproximadamente 80 años fue encontrado sin vida dentro del baño de un supermercado ubicado en la zona centro de Tampico
Un hombre de aproximadamente 80 años de edad perdió la vida al interior del baño de un supermercado ubicado en la intersección de las calles Benito Juárez y Altamira de la zona centro de Tampico.
Fiscalía de Tamaulipas Confirmó la Muerte del Adulto Mayor en Tampico
Rescatistas del grupo Voluntarios Zona Sur se trasladaron al sitio para brindar primeros auxilios a la persona que reportaban como inconsciente. Una vez que evaluaron sus signos vitales, se percataron de que ya no contaba con vida, dando aviso a las autoridades correspondientes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas arribó al lugar, confirmó el deceso, solicitando la intervención del Servicio Médico Forense. Tras recabar pruebas, ordenaron el levantamiento del cuerpo para aplicar la necropsia de ley y deslindar responsabilidades.
