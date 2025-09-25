Muere Abuelito en Tamaulipas Mientras Impermeabilizaba su Casa

Un hombre de aproximadamente 73 años de edad, perdió la vida en el techo de su domicilio ubicado en la colonia Felipe Carillo Puerto, en Ciudad Madero, cuando buscaba aplicar impermeabilizante.

Vecinos observaron el cuerpo de una persona tirada, de inmediato dieron aviso al número de emergencias, siendo Voluntarios Zona Sur los primeros en arribar al lugar.

Muere Abuelito en el Techo de su Casa en Ciudad Madero. Foto: N+

Paramédicos Dictaminaron sin Signos Vitales al Hombre Mayor en Ciudad Madero

Una vez que arribaron al lugar, poco pudieron hacer debido a que esta persona ya no presentaba signos vitales. Dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Al parecer esto se dio muy temprano, yo creo que a las 3 de la tarde, porque hay marcas de quemaduras por el sol, donde el paciente se ve que tiene rato, incluso la posición y rigidez del cuerpo, como el paramédico nos indica que ya tiene un poquito de tiempo. Enrique Sierra. Coordinador de Voluntarios Zona Sur

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas, arribaron al sitio y, con ayuda de una escalera, subieron para constatar los hechos, dando aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Serán los peritos de la Fiscalía quienes determinen las causas de muerte del hombre.

