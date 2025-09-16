Un hombre perdió la vida la tarde de este martes 16 de septiembre de 2025 presuntamente luego de quedar atrapado en un remolino del río localizado en el ejido San Francisco, a la altura del kilómetro 12 de la carretera Interejidal.

De acuerdo con testigos, la víctima ingresó a un pequeño túnel natural en el afluente y fue arrastrada por la corriente. Personas en el lugar lograron sacarlo del agua, sin embargo, cuando arribaron paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hombre Muere Atrapado en Remolino del Río en Ejido San Francisco en Tamaulipas. Foto: N+

Elementos de la Fiscalía de Tamaulipas Arribaron al Ejido San Francisco

En el lugar Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

